أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له"

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

فينسينت جيرار - فرنسا - مصر - طوكيو 2020

تغنت صحف فرنسا بفينسينت جيرارد حارس منتخبها لكرة اليد الذي قاد الفريق لعبور عقبة مصر في نصف نهائي مسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في النصف النهائي، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

ويرصد FilGoal.com عناوين الصحف الفرنسية بعد الفوز على مصر

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مصر فرنسا طوكيو 2020
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