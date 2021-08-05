أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له"

تغنت صحف فرنسا بفينسينت جيرارد حارس منتخبها لكرة اليد الذي قاد الفريق لعبور عقبة مصر في نصف نهائي مسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في النصف النهائي، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

ويرصد FilGoal.com عناوين الصحف الفرنسية بعد الفوز على مصر

لو فيجارو

فرنسا إلى النهائي لرابع على التوالي! بعد مباراة نصف نهائي شديدة التعقيد ضد مصر

على الرغم من المقاومة المثيرة للإعجاب، لم تستطع مصر أن تفعل أي شيء أمام فرنسا، وهي تتواجد للمرة الأولى في هذا الدور

فاز المنتخب الفرنسي على مصر (27-23) وتأهل لمحاولة للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية

ليكيب

الديوك إلى النهائي بعد الفوز على مصر

المنتخب الفرنسي سيلعب النهائي الرابع على التوالي

لاعبو منتخب فرنسا لكرة اليد كانوا كالقدوة لزملائهم في البعثة الفرنسية

20 دقيقة

فينسينت جيرارد يقود البلوز إلى النهائي الأولمبي الرابع على التوالي

حارس فرنسا كان كالوحش ضد المصريين الأقوياء

علينا التفكير في بناء تمثال له

الفرنسيون إلى النهائي بعد معاناة ضد المصريين

لو بارزيان

تأهل المنتخب الفرنسي للنهائي وضمن الحصول على ميدالية في طوكيو

فينسينت جيرارد الذي لا يقاوم قاد فرنسا للنهائي الرابع على التوالي في الأولمبياد

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دموع يحيى خالد غالية على قلوبنا 🇪🇬❤️

استمع إلى تصريح يحيى خالد 🗣️



كلمة توجهها ليحيى ومنتخب مصر _______ 📝#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympic pic.twitter.com/ZV3UHfgXlB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2021

ليبيراسيون

كالعادة.. فرنسا في نهائي كرة اليد بالأولمبياد

بفضل فينسينت جيرارد المذهل نجا منتخب فرنسا من الفخ المصري وتأهل لرابع نهائي على التوالي

لو موند

لم يكن كل شيء سهلاً على البلوز ملاقاة الفراعنة الذين يتواجدون في المربع الذهبي للمرة الأولى ولكنهم دخلوا المباراة بشكل أفضل

تأخر المنتخب الفرنسي 5-1 بعد 7 دقائق، وانتظر الفرنسيون الدقيقة 17 ليأخذوا زمام المبادرة