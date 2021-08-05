إصابة فوفانا مدافع ليستر سيتي بكسر في الشظية

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 16:18

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - ليستر سيتي

تعرض ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي الإنجليزي لإصابة قوية في اللقاء الودي الذي جمع الثعالب مع فياريال الإسباني.

ويسلي فوفانا

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

ليستر سيتي فاز باللقاء بنتيجة 3-2، لكنه خسر خدمات مدافعه الذي تعرض لعرقلة قوية من فير نينو مهاجم الغواصات الإسبانية.

ونشر فوفانا عبر حسابه على "تويتر" موضحا إصابته بـ "كسر في الشظية" وفي انتظار التقييم النهائي للإصابة.

فوفانا البالغ 20 عاما يعد من أهم عناصر كتيبة برندان رودجرز إذ خاض الموسم الماضي 38 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب الإصابة القوية سيغيب فوفانا عن مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية والتي تقام السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يستهل ليستر سيتي موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة ولفرهامبتون يوم 14 أغسطس.

ويسلي فوفانا ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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