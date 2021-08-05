إصابة فوفانا مدافع ليستر سيتي بكسر في الشظية

تعرض ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي الإنجليزي لإصابة قوية في اللقاء الودي الذي جمع الثعالب مع فياريال الإسباني.

ويسلي فوفانا النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

ليستر سيتي فاز باللقاء بنتيجة 3-2، لكنه خسر خدمات مدافعه الذي تعرض لعرقلة قوية من فير نينو مهاجم الغواصات الإسبانية.

ونشر فوفانا عبر حسابه على "تويتر" موضحا إصابته بـ "كسر في الشظية" وفي انتظار التقييم النهائي للإصابة.

Hello guys, many thanks for all your messages. It is a bad day today but I am in a tremendous club with a wonderful medical team. I will give you news as a soon as I have a final diagnosis but we already know that I have a fibula fracture. I will come back soon and stronger pic.twitter.com/lYIccZ0Bb9 — LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) August 4, 2021

فوفانا البالغ 20 عاما يعد من أهم عناصر كتيبة برندان رودجرز إذ خاض الموسم الماضي 38 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب الإصابة القوية سيغيب فوفانا عن مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية والتي تقام السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يستهل ليستر سيتي موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة ولفرهامبتون يوم 14 أغسطس.