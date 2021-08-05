تشكيل ليفربول - صلاح وفان دايك أساسيان أمام بولونيا

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

يقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك تشكيل ليفربول أمام بولونيا وديا، فيما يحرس كويمان كيليهير المرمى.

أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة بولونيا بعد قليل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، وساديو ماني، وديوجو جوتا في الهجوم,

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ويبدأ يلعب العائدان فان دايك وجويل ماتيب في الدفاع.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: كويمان كيليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.

محمد صلاح فيرجيل فان دايك ليفربول بولونيا
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