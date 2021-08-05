بيراميدز يستجيب لطلب الأهلي بشأن حق رعاية رمضان وحوافز عقد أفشة

وافق بيراميدز على طلب الأهلي بشأن إجراء مقاصة فيما يخص مستحقات الناديين بشأن رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة.

اقترح الأهلي على بيراميدز إجراء مقاصة بين مقابل حق رعاية رمضان صبحي لصالح الأول والمبالغ المستحقة للثاني كحوافز إضافية في العقد المبرم بين الطرفين حين انضم محمد مجدي "أفشة" للشياطين الحمر. (طالع التفاصيل)

وقال بيراميدز في بيانه "أنه تلقى من الأهلي في وقت سابق يطلب في حل الأمور المالية بين الناديين خاصة المتغييرات المستحقة لبيراميدز من انتقال أفشة إلى الأهلي، اقترح الأهلي أن يتم إجراء مقاصة مالية في حقوق رعاية رمضان صبحي لتخصم من المبلغ المستحق لبيراميدز، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي بشكل رسمي".

وفي إطار العلاقات الطيبة التي تربط بيراميدز والأهلي، وافقت إدارة النادي على الطلب بشكل رسمي على أن يتم تسوية الأمور المادية في شكلها القانوني والطبيعي خلال الأيام المقبلة.

ووجه بيراميدز الشكر لنظيره النادي الأهلي على تلك المبادرة الطيبة لحل أي أمور عالقة بينهما بعيدا عن أي جهات خارجية وهو ما يعكس مدى التعاون بين الناديين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز طالب نظيره الأهلى بسداد 400 ألف جنيه وهو فرق المستحقات المتبقية من صفقة بيع محمد مجدي "أفشة" وحق رعاية رمضان صبحي.

ويحق لبيراميدز الحصول على 2 مليون جنيه بعد فوز الأهلي بالدوري ودوري أبطال إفريقيا مقابل انتقال أفشة له.

ويستحق الأهلي أيضا قيمة حق رعاية رمضان صبحي بعد انتقاله من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز.

بعد انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز تم تفعيل حقوق رعاية اللاعب والتي تبلغ 5% من قيمة انتقاله من النادي الإنجليزي إلى نظيره المصري، أي ما يساوي 135 ألف جنيه إسترليني نسبة الأهلي بهم 3.5% أي ما يساوي 87 ألف جنيه إسترليني وباقي النسبة والمبلغ من حق نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وبذلك يستحق الأهلي مبلغ مليون و600 ألف جنيه من نادي بيراميدز.

حسبما علم FilGoal.com، فإن بيراميدز عرض على الأهلي مقاصة المستحقات منذ 7 أشهر ولكن الأهلي طلب رؤية تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز بسبب وجود شكوك حول دفع بيراميدز لـ2.5 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل التعاقد مع اللاعب.

الأهلي تأكد بعد ذلك من الاتحاد الدولي لكرة القدم ليوافق على مقاصة المستحقات وبالتلي يتبقى لبيراميدز مبلغ 400 ألف جنيه كفارق بين مستحقات أفشة ورعاية رمضان صبحي.