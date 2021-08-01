اقتراح مالي من الأهلي لـ بيراميدز بشأن حق رعاية رمضان وحوافز عقد أفشة

اقترح الأهلي على بيراميدز إجراء مقاصة بين مقابل حق رعاية رمضان صبحي لصالح الأول والمبالغ المستحقة للثاني كحوافز إضافية في العقد المبرم بين الطرفين حين انضم محمد مجدي "أفشة" للشياطين الحمر.

رمضان صبحي انتقل إلى لبيراميدز قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته للأهلي في 2020، فيما انضم أفشة لبطل إفريقيا قبل موسمين قادما من بيراميدز.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بأحقية الأهلي في الحصول على نحو 108 ألف جنيه مصري كحق رعاية رمضان صبحي.

بينما مستحق لبيراميدز لدى الأهلي مبلغ قدره 2 مليون جنيه كحوافز إضافية من صفقة انتقال أفشة من الأول إلى الأخير في 2019.

وأرسل الأهلي طلبه لبيراميدز في خطاب رسمي جاء على النحو التالي:-

في إطار حرص النادي الأهلي الدائم على دعم وتقوية العلاقات الودية مع جميع الأندية المحلية والخارجية بما يحافظ على الأهداف المشتركة ويدعم أهداف كرة القدم النبيلة.

وبالإشارة إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2021 والمتضمن أحقية الأهلي في الحصول على مقابل حق رعاية اللاعب رمضان صبحي عن كل قسط يتم سداده إلى صفوف ناديكم الموقر عن انتقال اللاعب من صفوف نادي هدرسفيلد تاون.

وحيث أن النادي الأهلي كان وسيظل ملتزمًا بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفقًا للعقود المبرمة ومنها ما أشرتم إليه في خطابكم الوارد بتاريخ 17 يوليو 2021 من استحقاق ناديكم في الحصول على مبلغ مليوني جنيه كحوافز إضافية نتيجة انتقال أفشة إلى صفوف الأهلي من بيراميدز في موسم 2019-2020.

فإننا نقترح عليكم إجراء مقاصة بين إجمالي المبلغ المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حق رعاية اللاعب رمضان صبحي ومبلغ الحوافز الإضافية الوارد في عقد أفشة.

وإذ نقدر لكم حرصكم على تسوية المقاصة بين الناديين وفقا لما تقره اللوائح والعقود المبرمة.

أفشة حصد مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وتوج بالدوري مرة والكأس مثله، بالإضافة إلى السوبر المصري والسوبر الإفريقي.