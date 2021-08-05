حسين الشحات ومحمد شريف يوضحان حقيقة "خلافهما" أثناء مواجهة وادي دجلة

ظهر حسين الشحات ومحمد شريف لاعبا النادي الأهلي، في بث مباشر مشترك عبر إنستاجرام، لتوضيح ما وصفه البعض بخلاف بينهما أثناء فوز الأحمر على وادي دجلة 2-1.

وقال محمد شريف أثناء البث المشترك: "الناس لا تعرف على من كنت أصرخ. في الملعب لا نصرخ كلاعبين ضد بعض. أريد من الناس أن يعودوا لشريط المباراة ويروا أين كان الشحات وأين كنت أنظر أنا أثناء حديثي".

أما الشحات فقال "أستغرب الحديث حول وجود خلاف بيني وبين شريف، لكن هناك أناس يريدون لنا أن نقع. لو اشتبكنا كلاعبين في الأهلي سيُخصم لنا وسيتم إيقافنا. لاعبو الأهلي يحبون بعضهم البعض وهذا ما يجعلنا ننجح".

وأثناء تغيير شريف خلال المباراة، أظهر البث التلفزيوني غضبه وصراخه على أحد الموجودين في الملعب، ما وصفه البعض بأنه خلاف بين الثنائي على خلفية فرصة لم يتعاونا بشكل جيد خلالها.

وتفوق الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري على دجلة. (طالع التفاصيل)

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

أما وادي دجلة تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد اللاعب الشاب أحمد شريف.