الأحمر يصعد للصدارة بفارق المواجهات.. الأهلي يحقق انتصارا مثيرا على دجلة

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري لأول مرة منذ فترة طويلة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ22 للمسابقة.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

أما وادي دجلة تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد اللاعب الشاب أحمد شريف.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل مثير وحصل وادي دجلة على ركلة جزاء في الدقيقة 3 بعدما لمست الكرة يد محمد هاني.

لكن الحكم عاد للفيديو واتضح أن هناك تسلل على وادي دجلة ليقرر إلغاء ركلة الجزاء ويستكمل اللعب بشكل طبيعي.

انحصر بعدها اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على أي من الحارسين.

وتلقى وادي دجلة ضربة قوية بإصابة مدافعه محمود مرعي الذي غادر الملعب في الدقيقة 25 وشارك بدلا منه محمد جمال.

وانطلق الأهلي للهجوم ومن هجمة مرتدة سريعة مرر أفشة إلى محمد شريف كرة جعلته في مواجهة المرمى لكن مهاجم الفريق الأحمر سدد بشكل مباشر أعلى العارضة.

ومرة ثانية تلقى دجلة ضربة قوية بإصابة لاعبه بسام وليد وغادر الملعب وشارك بدلا منه إيهاب المباركي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر أفشة أخطر فرصة للأهلي بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم ينتظر الأهلي سوى عدة ثوان بعد بداية الشوط الثاني ليسجل هدف التقدم الذي جاء بقدم كهربا.

ومرر الشحات كرة طويلة جعلت محمد شريف في مواجهة المرمى ليسدد ويبعد عبد المنصف حارس دجلة الكرة.

قبل أن تصل إلى كهربا الذي تابعها ووضعها في الشباك مسجلا الهدف الأحمر الأول.

وانتظر الفريقين لمراجعة الهدف في الفيديو والتأكد من عدم وجود تسلل على محمد شريف، ليطلق إبراهيم نور الدين صافرة تأكيد الهدف واستكمال اللعب.

ليصل محمد شريف إلى الهدف رقم 17 مبتعدا بصدارة الهدافين عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الذي يمتلك 15 هدفا.

بعد الهدف انطلق الأهلي للهجوم في محاولة لإحراز الثاني وسدد أفشة كرة أرضية قوية أبعدها عبد المنصف المتألق.

ومرة أخرى أرسل معلول عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن عبد المنصف تصدى لها ببراعة.

ومع الضغط المستمر للأهلي وصلت الكرة إلى حسين الشحات الذي مررها إلى أفشة ليجعله في مواجهة المرمى، وبدوره مرر أفشة الكرة إلى محمد شريف المتمركز أمام الشباك الخالية ليضع الكرة بقوة مسجلا الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 60.

صحوة صفراء

لكن على عكس اتجاه اللعب ومن هجمة مرتدة سريعة سجل وادي دجلة هدفه الأول في الدقيقة 67 عن طريق أحمد شريف.

وانطلق أحمد عاطف بالكرة مستغلا تقدم دفاع الأهلي ومررها إلى أحمد شريف الذي استلمها وسدد مباشرة على يسار علي لطفي مسجلا هدفا للأصفر.

بعد الهدف بدأ وادي دجلة في الهجوم على الأهلي في محاولة لإحراز التعادل.

وأجرى موسيماني التبديل الثاني بنزول والتر بواليا بدلا من محمد شريف.

واستمرت المحاولات الخطيرة من وادي دجلة على مرمى الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ثم شارك الثنائي صلاح محسن ومحمود وحيد بدلا من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الدقيقة 95 انطلق صلاح محسن بالكرة ومررها إلى علي معلول الذي أرسل كرة بينية إلى محمود وحيد ليسدد مسجلا الهدف الثالث للأحمر.

لكن إبراهيم نور الدين عاد للفيديو وألغى الهدف بسب وجود مخالفة على صلاح محسن في وسط الملعب.

وأطلق بعدها صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي.