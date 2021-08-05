سكاي: صفقة انتقال جريليش لـ مانشستر سيتي تمت

يبدو أن الخطوات الأخيرة لإتمام صفقة إنتقال اللاعب الإنجليزي جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي قاربت على الإنتهاء.

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي أن الصفقة تمت بين الجانبين وأن الإعلان الرسمي عنها بات قريبا للغاية.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي بالشبكة عبر تويتر: "الصفقة انتهت جاك جريليش إلى مانشستر سيتي حتى يونيو 2026 ومقابل 100 مليون إسترليني".

وأضاف "اللاعب سيخضع للكشف الطبي اليوم من أجل إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل نهائي".

وأوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن تلك الصفقة ستكون الأكبر ماديا في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث كانت صفقة إنتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016 بقيمة 93 مليون إسترليني الأغلى في تلك الفترة.

وأشارت "سكاي" أن جريليش تدرب مع أستون فيلا طوال ذلك الإسبوع.

ويأتي اهتمام مانشستر سيتي بـ جاك جريليش بسبب ما قدمه مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، بالإضافة إلى نجاحه مع أستون فيلا حيث شارك في 96 مباراة سجل خلالها 15 هدافا وصنع 19 أخرين.