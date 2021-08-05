مؤتمر مدرب دجلة: التغييران الاضطراريان تسببا في عدة مشاكل.. ونلعب بطريقة جديدة

قال عبد الباقي جمال المدير الفني لوادي دجلة، إن التغييرين الاضطراريين بعد إصابة بسام وليد ومحمود مرعي في الشوط الأول، تسببا في عدة مشاكل لفريقه أمام الأهلي.

وتفوق الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري على دجلة. (طالع التفاصيل)

وتحدث جمال في المؤتمر الصحفي قائلا: "الشوط الأول كان متوسطا من الفريقين. في الشوط الأول خسرنا تغييرين اضطراريين، كنت مقسما للمباراة على سيناريوهات وتلك الإصابات أضرت بتلك السيناريوهات".

وأردف "كان لدي بعض اللاعبين العائدين من الإصابة الذين كنت أنوي سحبهم بعد ساعة لكنني لم أقدر بسبب استنفاذي لتوقفين للتغييرين الاضطرارين في الشوط الأول".

وأكمل "في الشوط الثاني تلقينا هدفا في أول 10 ثواني، بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى البدني المطلوب ولم أقدر على تغييرهم. بعد الهدف الثاني لاعبي فريقنا تحرروا ولكن دون تنظيم كبير. لدي ثنائي كان في منتخب 2003 لم يعمل معنا كثيرا. نعم نحن من الجهاز القديم لكننا نلعب بطريقة مختلفة".

وأتم "لم يكن لدينا الأوراق التي تمكننا من تغيير الأمور بسبب التغييرين الاضطراريين".

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

أما وادي دجلة تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد اللاعب الشاب أحمد شريف.