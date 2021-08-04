مؤتمر موسيماني: قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا.. ولا أريد إدعاء الذكاء

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن الفوز على وادي دجلة جاء في ظل الضغوط المُسلطة على الفريق، وأشاد بأداء الغزلان.

وتفوق الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري على دجلة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "تباين أداء في الشوطين؟ لا أريد إدعاء الذكاء وأقول أننا أجرينا تغييرات في الشوط الثاني، الاختلاف في الفاعلية على المرمى وسجلنا، الشوط الأول كان مشاكلنا تسجيل الأهداف وارتكبنا أخطاء كثيرة".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: نحتاج للشراسة في بقية مباريات الدوري مدرب دجلة: نور الدين عامل وادي دجلة والأهلي كأنهما من كوكبين مختلفين قمصان: كان من المهم أن يعود الأهلي لصدارة الدوري عبد الحفيظ يعلن إيجابية مسحة بانون وإصابته بفيروس كورونا الأحمر يصعد للصدارة بفارق المواجهات.. الأهلي يحقق انتصارا مثيرا على دجلة

وأضاف "احترم وادي دجلة لكن للأمانة خط دفاعهم مفتوح، طريقتهم تسبب مشاكل لمن يهاجم بالكرة، وتعاني من أجل استعادة الكرة منهم وتلك ميزتهم وهي فلسفة خلق مشاكل للخصم، لكن في المقابل يترك مساحات خلفه ويندفع لكننا بنحصل على أخطاء في الثلث الأخير".

وأردف "قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا نريد ترجمة السيطرة، وبعدما تقدمنا 2-0 أهدرنا عديد الفرص لكن نحن مضغوطين ونحن بشر عندما تكون مضغوط نأخذ القرارات الخاطئة".

وواصل "عانينا من الضغط، لماذا نضغط أنفسنا ونحن متفوقون، تلك مشكلتي، دوري كمدرب أن أساعد الفريق على الهدوء".

وتابع "كيف لم يكن لدينا فرص الشوط الأول؟ الفرصة لا يجب أن تكون انفرادا، فرصنا الخطيرة كانت في الشوط الأول، ولا أستطيع قول أن المشكلة في جبهة محمد هاني بمفرده، الدفاع ككل يتم اختراقه وليس ترحيل".

واستدرك "تصدرنا جدول الدوري وهو الأهم، الأهلي لابد أن يفوز بكل البطولات وتلك روح الأهلي".

وأتم "مشكلة رائعة أنك دائما تلعب على المكسب وأنا أحب الضغط وهذا ليس سلبيا، كنا نعرف أهمية تلك المباراة وتخطينا ضغوط كبيرة وإصابات ومشاركة في الأولمبياد وغيرها".

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

أما وادي دجلة تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد اللاعب الشاب أحمد شريف.

الأهلي في الدوري بيتسو موسيماني مؤتمر موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا.. ولا أريد إدعاء الذكاء 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة: نور الدين عامل وادي دجلة والأهلي كأنهما من كوكبين مختلفين 19 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: نحتاج للشراسة في بقية مباريات الدوري 23 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: كان من المهم أن يعود الأهلي لصدارة الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - العداءة البيلاروسية تصل إلى بولندا عبر النمسا لـ "دواع أمنية" 32 دقيقة | طوكيو 2020
عبد الحفيظ يعلن إيجابية مسحة بانون وإصابته بفيروس كورونا 35 دقيقة | الدوري المصري
اتصالات مكثفة من وزير الرياضة مع الخارجية لحل أزمة آنسات السلة ببطولة العالم بالمجر 48 دقيقة | مصر
بعد هدف شريف أمام دجلة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك