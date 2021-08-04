قمصان: كان من المهم أن يعود الأهلي لصدارة الدوري

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن تصدر فريقه لترتيب الدوري المصري أمر هام بالنسبة للأحمر في الفترة الحالية.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22، ليتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك في عدد النقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن الأبيض. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "كان من المهم أن يتصدر الأهلي ترتيب الدوري مرة أخرى في ظل صعوبة المباريات وتواليها كل 3 أيام".

وأضاف "لعبنا مباراة صعبة وقوية ضد دجلة واستطعنا تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط مهمة".

وأكمل "كنا نلعب ضد فريق لديه دوافع قوية ورغبة في الهروب من الهبوط".

وواصل "أتيحت لنا العديد من الفرص إذا نجحنا في استغلالها لسجلنا المزيد من الأهداف ولكن في النهاية حققنا المطلوب".

وتابع "سنبدأ من الآن الاستعداد للمباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا".

وأتم تصريحاته "هدفنا الفوز في جميع المباريات المقبلة لحسم لقب الدوري لصالحنا".