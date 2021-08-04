أولمبياد طوكيو 2020 - العداءة البيلاروسية تصل إلى بولندا عبر النمسا لـ "دواع أمنية"

وصلت العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا إلى بولندا بعدما تقدمها بتأشيرة إنسانية عقب إجبارها على الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المسؤولين عن بعثة بيلاروسيا في طوكيو قرروا ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا إلى البلاد بعدما خرجت بتصريحات هاجمتهم خلالها. (القصة الكاملة من هنا)

وغادرت اللاعبة البالغة 24 عاما من اليابان إلى النمسا عوضا عن السفر مباشرة إلى بولندا في تغيير مفاجئ وصفه وزير خارجية النمسا ماجنوس برونر بـ "الدواعي الأمنية".

وعقب وصوله البيلاروسية إلى بولندا استقلت حافلة صغيرة رافقتها سيارتان شرطة.

وقال وزير خارجية النمسا لوكالة "فرانس برس": "إنها قلقة على عائلتها. إنها متعبة وبطبيعة الحال هي متوترة بعد الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع "إنها قلقة بشأن كيفية تقدم الأمور الآن".

وغادرت كريستينا اليابان بعدما أمضت يومين في السفارة البولندية عقب تلقي تهديدات بالترحيل القسري.

وصرّح أرسيني زدانيفيتش زوج تيمانوفسكايا قائلا لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق: "الخطة في الوقت الحالي هي أنها على الأرجح ستذهب إلى بولندا".

وأوضح أنه غادر بيلاروسيا إلى أوكرانيا بسبب الخلاف بين زوجته والسلطات البيلاروسية، وقال: "أعتقد أننا في بيلاروسيا لن نكون بأمان، أنا في الأراضي الأوكرانية، وأخطط للقاء زوجتي".

وعرضت دول بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا استضافة العداءة البيلاروسية، قبل أن تقرر السفر إلى بولندا.

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