عماد سليمان لـ في الجول: التعادل مع بيراميدز مستحق ويرفع المعنويات قبل لقاء الأهلي

أشاد عماد سليمان المشرف العام على الكرة بـ الإسماعيلي بروح اللاعبين عقب التعادل المثير الذي حققه الفريق ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري.

وخطف الإسماعيلي تعادلا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع أمام بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "التعادل مستحق، لاعبو الفريق رغم النقص العددي كانوا أفضل في الشوط الثاني وأهدرنا فرص تهديفية محققة".

وأضاف "يجب الإشادة بالروح التي لعب بها اللاعبين وقدرتهم على التعادل قبل نهاية اللقاء".

وأردف "الجهاز الفني يستحق الإشادة على ما قام به خلال الفترة الماضية، واعتبرها مسيرة متميزة للفريق في ظل أحداث الموسم الحالي".

وأوضح "لا أحب التعليق على قرارات التحكيم دائما، لكن قرار طرد حسين السيد له وعليه".

وأكمل الإسماعيلي اللقاء منقوصا، بعشر لاعبين بعد طرد حسين السيد في الدقيقة 62.

وأتم "التعادل أفضل لأنه يرفع من معنويات الفريق قبل لقاء صعب أمام الأهلي".

خطف الإسماعيلي نقطة ثمينة بالتعادل مع بيراميدز بسيناريو مثير 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

ولم يستطع تاكيس جونياس الفوز على إيهاب جلال، محققا تعادلين وخسارة وحيدة.

تعادل رفع رصيد بيراميدز لـ 42 نقطة ظل بها في المركز الرابع مقلصا الفارق مع المصري لنقطة واحدة.

وارتقى الإسماعيلي للمركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد التعادل.

يخوض الإسماعيلي غدا وديا أمام العدالة السعودي، استعدادا لمواجهة الأهلي الاربعاء القادم

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني خلال اللقاء بمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى فى لقاء بيراميدز بهدف إعداد كل اللاعبين لضغط المباريات المقبل.