تعادل أول لـ إيهاب جلال.. الإسماعيلي يكرر سيناريو مجنون ويخطف نقطة من بيراميدز

خطف بيراميدز نقطة ثمينة بالتعادل مع بيراميدز بسيناريو مثير في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

سيناريو مثير تكرر لبيراميدز بعد التعادل بنفس الطريقة أمام البنك الأهلي المباراة الماضية.

سجل لبيراميدز: محمد فاروق وعلي جبر، فيما سجل فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب للإسماعيلي.

تعادل هو الأول لإيهاب جلال مع الإسماعيلي، إذ قاد الفريق في 11 مباراة سابقة بالدوري فاز في 8 وخسر 3.

وعلى النقيض استمرت سلسلة تعادلات بيراميدز مع تاكيس جونياس، 6 مباريات حقق خلالها 5 تعادلات وانتصار وحيد.

ومنذ الفوز على بيراميدز في 2018 للدراويش والذي كان الخسارة الأولى للفريق بالمسمى الجديد للنادي، لم يستطع الإسماعيلي تحقيق الفوز في الدوري والكأس على بيراميدز للمباراة السادسة تواليا (4 هزائم وتعادلين).

ولم يستطع تاكيس جونياس الفوز على إيهاب جلال، محققا تعادلين وخسارة وحيدة.

فوز رفع رصيد بيراميدز لـ 42 نقطة ظل بها في المركز الرابع مقلصا الفارق مع المصري لنقطة واحدة.

وارتقى الإسماعيلي للمركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد التعادل.

التشكيل

بدأ تاكيس جونياس بمحمود وادي في مركز المهاجم ومن خلفه الثلاثي عبد الله السعيد كصانع ألعاب وإريك تراوري ومحمد فاروق.

بينما بدأ إيهاب جلال اللقاء بثنائية هجومية مكونة من شكري نجيب وأحمد مدبولي، وقاد باهر المحمدي الدفاع، وعاد حسين السيد لمركز الظهير الأيسر عقب تعافيه من الإصابة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بفترة جس نبض امتدت حتى ربع ساعة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 18 تلقى إريك تراوري بينية طولية من محمد حمادة، ثم أرسل تمريرة إلى محمد فاروق الذي سدد لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تصدى لها، لتصل لفاروق مرة أخرى ويسدد كرة قوية في الزواية القريبة للحارس معلنا التقدم لبيراميدز.

اللقاء هدئ قليلا بعد سقوط محمود دونجا لاعب الإسماعيلي عقب تدخل قوي من نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز في الدقيقة 23.

وكاد إريك تراوري أن يسجل هدف بيراميدز الثاني لكن تسديدته تصدى لها فوزي بنجاح في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42 تحصل دونجا على بطاقة صفراء عقب عرقلة أحمد مدبولي على حدود منطقة جزاء بيراميدز.

حسين السيد سدد الكرة الثابتة لكن كرته ارتدت من الحائط البشري دون تهديد على مرمى شريف إكرامي.

الشوط الثاني

أجرى المدربان تغييرا لكل فريق، فشارك التونسي فخر الدين بن يوسف بدلا من محمد عبد السميع اللاعب الشاب، فيما خرج محمد فاروق وعوضه إبراهيم عادل.

وفي الدقيقة 57 عدّل الإسماعيلي النتيجة عبر فخر الدين بن يوسف الذي وصل لهدفه العاشر في الدوري الموسم الحالي.

علي جبر تباطئ في التمرير ليخطف أحمد مدبولي الكرة منه داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويمرر عرضية سددها التونسي في الشباك من اللمسة الأولى له في اللقاء.

في الدقيقة 61 توغل إريك تراوري وعُرقل على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة ثنائية من دفاع الإسماعيلي، جهاد جريشة حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء مباشرة لمروان صحراوي مدافع الدراويش، ومن ثم تراجع في قراره وطرد حسين السيد.

الضربة جاءت مضاعفة، عبد الله السعيد نفذ الركلة الحرة الغير مباشرة، واستطاع علي جبر برأسية متقنة تعويض خطأه وأسكن الكرة في الشباك معلنا التقدم في الدقيقة 65.

وهدد شكري نجيب مرمى إكرامي بتصويبة مدوية مرت أعلى من القائم بقليل في الدقيقة 72 في أخطر الفرص لتعديل النتيجة.

في الدقيقة 84 سجل محمد الشامي البديل بعد نزوله بدقيقة واحدة لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل وهو ما إيدته تقنية الفيديو.

عمر جابر ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء أثناء استلامها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

جهاد جريشة عاد لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للدراويش، انبرى لها شكري نجيب محرزا الكرة بكل قوة بعدما ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك شريف إكرامي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

علي جبر كاد أن يسجل في الدقيقة 101 لكن لم يستغل تخبط دفاع الدراويش وأهدر كرة التقدم من داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة 103 سجل إريك تراوري هدفا قاتلا ألغاه الحكم بداعي التسلل، لتنتهي المباراة المثيرة.