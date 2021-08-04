هدف الأهلي.. تاو يتحدث عن حاجته للتحسن من أجل أن يصبح نجما في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - برايتون

كشف بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي حاجته للتحسن من أجل أن يصبح نجما في الدوري الإنجليزي.

الجنوب إفريقي انضم لصفوف برايتون في صيف 2018، وخرج معارا لصفوف يونيون ثم كلوب بروج وأندرلخت في الدوري البليجكي.

وعقب عودته في يناير الماضي لصفوف النادي الإنجليزي شارك اللاعب البالغ 27 عاما في 6 مباريات واكتفى بصناعة هدفا خلال 302 دقيقة.

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وقال تاو لموقع "the Argus" الإنجليزي: "الفترة الإعدادية ساعدتني كثيرا، اعتادت على الفريق والمدربين من أجل الدوري وكل شيء يتحسن، بدأت الشعور أكثر وأكثر بالحدة في كل شيء".

وأضاف "أتمنى أن تساعدني الفترة التحضيرية، الأمر يتعلق بفهم باقي الأشخاص والدوري الإنجليزي وحدّته".

وأكمل "الحدّة هنا (في إنجلترا) أكثر من بلجيكا، إنها واحدة من تلك الأشياء التي تشعر فيها نوعا ما بأنك أبطأ أو تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب القوة".

وأردف "ليس لدي الكثير من الوقت، عليك أن تحاول التحرك أكثر قليلا، وخلق بعض المساحة لنفسك".

وعن غيابه من المشاركة في الأولمبياد أوضح: "كنت بحاجة لمزيد من الوقت مع الفريق، عدت إلى الفريق في يناير الماضي وكنا نحارب على البقاء من الهبوط".

وواصل "كان الأمر صعبا عندما وصلت، الآن أنا في الفترة التحضيرية. الجميع متحمسون ويتطلعون للمضي قدما".

وأتم "هذا مفيد لي لكني أشعر بالحزن لأن جنوب أفريقيا ودعت الأولمبياد".

ويرتبط اسم بيرسي تاو بالانضمام لصفوف الأهلي. (طالع موقفه من هنا)

بيرسي تاو برايتون الأهلي
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