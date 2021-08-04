الثالث.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع أليسون حتى 2027

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر حتى 2027.

وأصبح أليسون ثالث لاعب يجدد تعاقده مع ليفربول الصيف الحالي بعد ترينت ألكساندر أرنولد وفابينيو.

وقال أليسون لموقع ليفربول الرسمي بعد تجديد تعاقده: "أعتقد أنني لم أهدر الكثير من الوقت لأفكر بالأمر، إنه شيء بدأنا في بنائه قبل ثلاثة أعوام. الثقة في نفسي وفي النادي وثقتهم في قدراتي".

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وأضاف "أنا وعائلتي سعداء للغاية هنا، أطفالي استقروا في إنجلترا. بلد مختلف ولكنهم ينمون هنا لذلك نحن سعداء جدا. أنا سعيد بأنني سأستمر هنا ولم يأخذ القرار وقتا كثيرا لاتخاذه".

حراسة المرمى في أمان 🙌 ليفربول يعلن توقيع حارسه أليسون بيكر على عقد طويل المدى مع النادي ✍️ pic.twitter.com/XHlNOUpMXx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 4, 2021

وتابع "علينا أن نحدد أهدافنا وأن تكون أهدافا عالية وهي الفوز بكل شيء نلعب من أجله. الدوري ودوري أبطال أوروبا والكؤوس، كل شيء".

وأتم "الفوز يعتمد على ما سنقدمه في أرض الملعب، علينا أن نبذل 100% من مستوانا وإذا تحقق هذا سنتطيع الفوز والذهاب بعيدا".

أليسون انتقل إلى ليفربول من روما صيف عام 2018 ليفوز مع الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية ولكنه غاب عن مباراة السوبر الأوروبي التي فاز فيها ليفربول على تشيلسي بسبب الإصابة.