إصابة تياجو ألكانتارا

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لاعبه تياجو ألكانتارا سيغيب عن المباراة الودية أمام بولونيا يوم الخميس بسبب تعرضه لإصابة طفيفة.

الدولي الإسباني خاض بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده ونال فترة من الراحة السلبية، وكان من المفترض أن يعود إلى تدريبات الحمر.

وأوضح كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "جاء تياجو إلى المعسكر بمشكلة بسيطة. كان لديه إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، لكنه مازال يعاني من إصابة بسيطة".

وأضاف "لا نريد أن نخاطر به، إنه يشارك في التدريبات البسيطة، لكنه إذا ركض لمسافة طويلة يشعر بالألم".

وأكمل "علينا أن نتأكد من تعافيه التام. أعتقد أنه سيشارك معنا في الأسبوع المقبل، إن لم يكن في المباريات فعلى الأقل في تدريب كامل".

كما أشار المدرب الألماني إلى انضمام ثلاثي الريدز البرازيلي، أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو إلى قائمة الفريق المشاركة في مباراة بولونيا الودية يوم الخميس.

عقب لقاء بولونيا سيلعب ليفربول سادس مبارياته الإعدادية للموسم الجديد يوم الأحد 8 أغسطس ضد أتلتيك بلباو.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم المقبل للدوري بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس.

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