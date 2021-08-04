إصابة تياجو ألكانتارا

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لاعبه تياجو ألكانتارا سيغيب عن المباراة الودية أمام بولونيا يوم الخميس بسبب تعرضه لإصابة طفيفة.

الدولي الإسباني خاض بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده ونال فترة من الراحة السلبية، وكان من المفترض أن يعود إلى تدريبات الحمر.

وأوضح كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "جاء تياجو إلى المعسكر بمشكلة بسيطة. كان لديه إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، لكنه مازال يعاني من إصابة بسيطة".

أخبار متعلقة
توابع رسالة لابورتا.. برشلونة يعلن الحرب على موريبا تيليجراف: تغير في موقف لوكاكو.. المهاجم لا يمانع الانتقال إلى تشيلسي‎‎ تقرير: انفراجة مفاجئة.. صفقة الليجا تنهي أزمة تسجيل عقد ميسي‎‎ سكاي: بايرن يريد دانيلو.. ويوفنتوس يغالي في مطالبه‎‎

وأضاف "لا نريد أن نخاطر به، إنه يشارك في التدريبات البسيطة، لكنه إذا ركض لمسافة طويلة يشعر بالألم".

وأكمل "علينا أن نتأكد من تعافيه التام. أعتقد أنه سيشارك معنا في الأسبوع المقبل، إن لم يكن في المباريات فعلى الأقل في تدريب كامل".

كما أشار المدرب الألماني إلى انضمام ثلاثي الريدز البرازيلي، أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو إلى قائمة الفريق المشاركة في مباراة بولونيا الودية يوم الخميس.

عقب لقاء بولونيا سيلعب ليفربول سادس مبارياته الإعدادية للموسم الجديد يوم الأحد 8 أغسطس ضد أتلتيك بلباو.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم المقبل للدوري بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس.

تياجو ألكانتارا ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة ضد الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
الجعايدي يصل تونس لتولي تدريب الترجي 45 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل دجلة – صلاح أمين يهاجم الأهلي بمعاونة بوبو وعرفات 45 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - حمدي فتحي يقود الوسط أمام دجلة.. والسولية على الدكة 48 دقيقة | الدوري المصري
من البرازيل إلى فرنسا.. الجميع على استعداد لعودة الدوري الفرنسي 53 دقيقة | الدوري الفرنسي
رغم إعلان الطائي.. شباب بلوزداد ينفي رحيل سعيود ساعة | ميركاتو
مباشر في الدوري - بيراميدز (2) - (1) الإسماعيلي.. علي جبر يصلح الخطأ ويتقدم لأصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
هدف الأهلي.. تاو يتحدث عن حاجته للتحسن من أجل أن يصبح نجما في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك