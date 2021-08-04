تيليجراف: تغير في موقف لوكاكو.. المهاجم لا يمانع الانتقال إلى تشيلسي‎‎

كشفت تقارير صحفية عن استعداد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي للعودة من جديد إلى فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "تيليجراف".

ويعيش إنتر أزمة مادية حادة، أسفرت عن رحيل المدرب أنطونيو كونتي لدى علمه بأن الفريق سيضطر لبيع بعض نجومه مباشرةً بعد التتويج بالدوري الإيطالي، ولكن لوكاكو لم يكن ضمن لائحة الأسماء المنتظر بيعها.

وأكد لوكاكو نفسه عدة مرات أنه لا ينوي الرحيل عن النيراتزوري، وهي نفس الرواية الرسمية الصادرة عن مسؤولي النادي، ولكن عرضاً مغرياً من تشيلسي بات قادراً على تغيير مجرى الأمور.

ومن المنتظر أن تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون جنيه استرليني أو 120 مليون يورو، وهو رقم خرافي بالنسبة لوضع إنتر المأزوم، مما جعله يعيد التفكير بشأن عملية البيع.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن لوكاكو لا يمانع الانضمام إلى النادي الذي باعه إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني قبل 7 أعوام، بحثاً عن الألقاب بصورة شخصية، وإسهاماً في إنقاذ إنتر ميلان من أزمته الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار بحث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن مهاجم في سوق الانتقالات، بعد أن أغلق بوروسيا دورتموند أبواب انتقال إيرلينج هالاند في وجهه.

وكان إنتر قد تعاقد مع لوكاكو مقابل 73 مليون جنيه استرليني قادماً من مانشستر يونايتد في صيف 2019، ورفض بالفعل عرضاً من تشيلسي قيمته 88 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى الظهير ماركوس ألونسو.

ووفقاً للتقارير، فإن تشيلسي مستعد لتقديم راتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه استرليني لأجل لوكاكو، ليجعل المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً صاحب الأجر الأعلى في الفريق.

يذكر أن إنتر باع المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مما منحه بعض المساحة للتنفس ووضعه في موقف أفضل لعدم التخلي عن أي نجم آخر، ولكن العرض الكبير من البلوز قد يعني تحولاً اقتصادياً كاملا بالنظر للوضع الحالي.