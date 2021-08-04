أستون فيلا يضم جناح ليفركوزن

أعلن نادي أستون فيلا يوم الأربعاء تعاقده مع الجامايكي ليون بايلي قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ليون بايلي النادي : باير ليفركوزن أستون فيلا

وأوضح النادي عبر موقعه: "أكمل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الشروط الطبية والشخصية المتفق عليها في صفقة حتى عام 2025".

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا: "ليون مهاجم شاب مثير للغاية ويتمتع بوتيرة عالية وإبداع".

وأضاف "لقد استمتع بمسيرة ناجحة في ليفركوزن ونحن الآن نتطلع إلى مشاهدته وهو يظهر مهاراته ومواهبه مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

بايلي سجل 39 هدفًا وصنع 22 في ثلاثة مواسم ونصف مع ليفركوزن في الدوري الألماني، كما أنه ظهر في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولعب بايلي الذي يلعب كجناح أو كمهاجم 10 مباريات دولية مع جامايكا.

يذكر أن أستون فيلا يفتقد خدمات محمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما يقترب القائد جاك جريليش من الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.