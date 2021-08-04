ديلي ميل: جريليش سيتمم انتقاله إلى مانشستر سيتي اليوم

يتواجد جاك جريليش في مدينة مانشستر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن جريليش سافر إلى مانشستر ليتمم انتقاله إلى سيتي اليوم بعد الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

ومن المقدر أن تكون الصفقة بـ100 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها أستون فيلا مقابل تخليه عن خدمات قائده.

وحال إتمام الصفقة فستكون هذه هي أول صفقات مانشسستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان جريليش عاد إلى تدريبات أستون فيلا الإثنين الماضي عقب نهاية الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته في يورو 2020 رفقة منتخب إنجلترا.

وخسر منتخب إنجلترا لقب يورو 2020 بالهزيمة من إيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعد جريليش أحد ناشئي أستون فيلا، وخلال الموسم الماضي شارك مع الفريق في 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 12 آخرين.