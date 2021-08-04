أين سيقف لوكاكو بين أغلى صفقات الدوري الإنجليزي والإيطالي لو عاد إلى تشيلسي

حديث مشتعل في سوق الانتقالات الصيفية بشأن إمكانية انتقال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان

رغم رفض إنتر القاطع والذي حرص دائماً على إظهاره، إلا أنه حين يدور الحديث حول 120 مليون يورو، في واحد من الأندية التي تمر بأزمة اقتصادية عنيفة للغاية، على أقل تقدير يجب على الكل الجلوس على طاولة ما للتفكير قبل اتخاذ القرار.

لا تزال التقارير الصحفية منقسمة بشأن نوعية الصفقة، فالعديد من المصادر تؤكد أن إنتر رفض 100 مليون يورو والظهير الأيسر ماركوس ألونسو، والحديث الآن عن 120 مليون، إما بوجود ألونسو أو بدونه.

هذه الصفقة ستكون قياسية على عدة أصعدة إن تمت، فكل ما تحتاج لاجتيازه هو مبلغ 105 مليون يورو، سواء كان ألونسو عنصراً في هذه الصفقة أو لا، وسيصبح لوكاكو أغلى عملية بيع في تاريخ الدوري الإيطالي.

الرقم القياسي يحمله الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 مليون يورو في صيف 2016، يليه جونزالو إيجوايين من نابولي إلى يوفنتوس في نفس العام مقابل 95 مليون يورو.

الرقم القياسي قبلهما كان من نصيب زين الدين زيدان الذي يحتل حالياً المركز الثالث بانتقاله من يوفنتوس إلى ريال مدريد مقابل 77.5 مليون يورو عام 2001، يليه زلاتان إبراهيموفيتش بـ69.5 مليون يورو من إنتر إلى برشلونة عام 2009 .

وباختصار، إتمام هذه الصفقة سيعني تراجع زلاتان إبراهيموفيتش إلى الخامس، وزيدان إلى الرابع، وإيجوايين إلى الثالث وأخيراً بوجبا إلى الثاني ليحتل لوكاكو الصدارة.

على الناحية الأخرى في البريميرليج، لوكاكو سيصبح أيضاً أغلى لاعب يتم استقدامه إلى الدوري الإنجليزي، مزيحاً –للمصادفة- نفس الرجل بول بوجبا إلى المركز الثاني.

صاحب المركز الثاني في الأصل هو هاري ماجواير بـ87 مليون يورو، قادماً من ليستر إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019، يليه جادون سانشو صفقة الصيف الحالي من بروسيا دورتموند إلى يونايتد أيضاً مقابل 85 مليون يورو.

بفوارق هامشية للغاية، الرابع هو روميلو لوكاكو نفسه في صفقة انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2017 مقابل 84.70 مليون يورو، يليه فيرجيل فان دايك نجم ليفربول حين أتى من ساوثامبتون في يناير 2018 مقابل 84.65 مليون يورو.

أخيراً وعلى مستوى العالم، سيصبح لوكاكو سادس أغلى لاعب في تاريخ اللعبة مناصفة مع أنطوان جريزمان في انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 (120 مليون يورو).

يسبق لوكاكو وجريزمان بالترتيب من الأقل للأغلى كل من جواو فيليكس (من بنفيكا إلى أتليتكو مقابل 127 مليون يورو في 2019) وعثمان ديمبلي (من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو في صيف 2017) وفيليبي كوتينيو (من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو في يناير 2018) وكيليان مبابي (من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو في صيف 2019) وأخيراً حامل الرقم القياسي نيمار بصفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.