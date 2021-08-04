أولمبياد طوكيو 2020 - مها جودة تنهي منافسات الغطس في قائمة الاحتياطي لنصف النهائي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

مها جودة عبد السلام - غطس

أنهت مها جودة مشاركتها في منافسات 10 متر سلم متحرك بأولمبياد طوكيو 2020 في المركز 20.

ويتأهل أول 18 لاعبة فقط إلى الدور نصف النهائي المقرر إقامته غدا الخميس.

وتدخل صاحبتي المركزين الـ 19 و20 قائمة الاحتياطي لنصف النهائي للمشاركة في حال إصابة أي لاعبة من المتأهلات.

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وسجلت مها جودة 275.30 نقطة بعد 5 غطسات نفذتها وكانت قريبة من التأهل إذ كانت في المركز 18 قبل الغطسة الأخيرة.

ولم يسبق لأي لاعبة مصرية من قبل تخطي الدور التمهيدي من منافسات غطس 10 متر سلم متحرك فردي سيدات.

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