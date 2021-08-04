أولمبياد طوكيو 2020 – تطور جديد في الأزمة.. العداءة البيلاروسية تسافر إلى النمسا

غادرت العداءة البيلاروسية كريستينا تسيمانوسكايا، العاصمة اليابانية طوكيو، إلى النمسا، في تطور جديد في الحدث السياسي الذي جذب عديد الأنظار في أولمبياد طوكيو 2020.

ووصفت كريستينا مسؤولي بعثة بيلاروسيا بأنهم "استبداديين" في وقت سابق.

وكانت كريستينا من المفترض أن تسافر إلى العاصمة البولندية وارسو حيث منحتها الحكومة هناك تأشيرة دخول إنسانية، ولكنها رفضت واتجهت إلى فيينا.

وقالت بعض المصادر البيلاروسية لـ رويترز إن القرار جاء لأسباب أمنية.

وفتحت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا في الواقعة، وتنتظر تقريرا من البعثة البيلاروسية بشأنه.

ماذا حدث؟

قررت بعثة بيلاروسيا الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا من اليابان.

وجاء ذلك بعدما أدلت العداءة بتصريحات ضد مسؤولي بلادها الرياضيين المصاحبين للبعثة في طوكيو.

ووصفت كريستينا مسؤولي بعثة بيلاروسيا بأنهم "استبداديين" في وقت سابق.

ما أدى إلى اتخاذ المسؤولين عن البعثة قرارا بترحيلها فورا إلى بيلاروسيا رغما عنها وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا.

لكن اللجنة الأولمبية في بيلاروسيا ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن ترحيل العداءة جاء بعد خضوعها لفحص طبي وأن حالتها النفسية والعاطفية سيئة ولذلك لن تستطيع المشاركة في الأولمبياد.

وردت كريستينا على هذه التصريحات ووصفتها بالكذب عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وفي تصريحات لإذاعة "يورو راديو" قالت العداءة البيلاروسية: "مسؤولي البعثة طلبوا مني أن أحزم أغراضي وحقائبي وأعود إلى البلاد".

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