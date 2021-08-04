أولمبياد طوكيو 2020 – ماكلاوجلين تكسر رقمها العالمي في الـ 400 متر حواجز

كسرت الأمريكية سيدني ماكلاوجلين رقمها العالمي في سباق الـ 400 متر حواجز، لتحصل على ذهبية المنافسة في أولمبياد طوكيو 2020.

وحققت مكلاوجلين 51.46 ثانية، لتكسر رقمها الذي حققته قبل شهرين في اختبارات التأهل والذي كان 51.90 ثانية.

واستطاعت ماكلاوجلين التغلب على مواطنتها وحاملة ذهبية ريو دي جانيرو داليلا محمد، والتي حققت 51.28 ثانية.

وحلت الهولندية فيمكي بول في المركز الثالث بـ 52.03 ثانية.

وكانت المنافسة بين ماكلاوجلين ومحمد ضمن أهم الأحداث المنتظرة في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

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