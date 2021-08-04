أولمبياد طوكيو 2020 – تعرف على منافسي كيشو ومتولي في مباراتي الميدالية البرونزية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 04:28

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

يواجه محمد إبراهيم "كيشو"، الروسي أرتيم سوركوف، في مباراة الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم في المصارعة الرومانية، في أولمبياد طوكيو 2020.

سوركوف بطل سابق للعالم في 2018، وهو بطل أوروبا مرتين.

وتقام المباراة في الساعة 12:40 من ظهر الأربعاء.

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أما محمد متولي، فيواجه الألماني دينيس ماكسيميليان كودلا في مباراة الميدالية البرونزية لوزن 87 كجم.

ويحمل الألماني نفس الميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتقام المواجهة في الواحدة ظهرا.

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