أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران وسما أحمد يودعان منافسات الكانوي

ودع الثنائي مؤمن مهران وسما أحمد منافسات فردي الكانوي.

أنهت سما أحمد منافسات 500 متر فردي سيدات بربع النهائي في المركز الخامس بزمن قدره دقيقتين و6 ثواني لتفشل في التأهل لنصف النهائي.

بينما مؤمن مهران أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الرابع من أصل 5 متسابقين بزمن 37.83 ثانية ويفشل في التأهل لنصف النهائي إذ يصعد أول متسابقين فقط

وكان مؤمن مهران قد أنهى منافسات تصفيات سباق 200 متر كانوي - كاياك في المركز الخامس والأخير ليفشل في التأهل لنصف النهائي ويتجه لربع النهائي في فرصة أخرى.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي مباشرة عن كل تصفية بين التصفيات الخمس.

وحقق مؤمن مهران المركز الخامس في تصفيته بزمن 38.85 ثانية ليتجه إلى ربع النهائي.

كما أنهت سما أحمد سباق 500 متر فردي سيدات في المركز السابع في تصفيتها بزمن قدره دقيقتين و13 ثانية.

ويتأهل إلى نصف النهائي 16 متسابقا إذ يصعد أول 2 من كل تصفية في التمهيدي بالإضافة إلى أفضل 6 متسابقين في ربع النهائي.

يقام ربع النهائي بين اللاعبين الذين فشلوا في التأهل لنصف النهائي ويصعد الأول والثاني من السباقات الثلاثة في ربع النهائي.

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