أولمبياد طوكيو 2020 - إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح بفارق مركز عن النهائي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 02:49

كتب : محمد سمير

إيهاب عبد الرحمن

ودع إيهاب عبد الرحمن منافسات رمي الرمح بعدما حل في المركز 13 بالترتيب العام وفشل في التأهل للنهائي.

وأنهى إيهاب عبد الرحمن لاعب رمي الرمح تصفيات المجموعة الأولى في المركز الثامن وانتظر انتهاء المجموعة الثانية لتحديد إمكانية تأهله.

وحقق إيهاب عبد الرحمن مسافة 81.92 بعد أن حقق أفضل محاولاته في المرة الثانية.

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ويتأهل أول 12 لاعبا من المجموعتين إلى النهائي أو من يتخطى مسافة 83.50 متر.

أما في المحاولة الأولى فحقق عبد الرحمن مسافة 81.67 متر وبالمحاولة الأخيرة أخطأ بلمس الخط.

ايحتاج إيهاب عبد الرحمن ألا يتخطى رقمه أكثر من 4 لاعبين في المجموعة الثانية من أجل أن يتأهل.

وحسم 5 لاعبين تأهلهم من المجموعة الثانية ليحل إيهاب عبد الرحمن في المركز الـ13من أصل 32 متنافسا لكن يتأهل أول 12 فقط للنهائي.

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