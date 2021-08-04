حسين لبيب: طلبنا اللعب في استاد القاهرة.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لحسام حسن وخصم الست نقاط

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 00:34

كتب : FilGoal

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

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