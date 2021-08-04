حسين لبيب: البعض يرغب في تشتيت الزمالك قبل الدوري.. رسالة للجمهور واللاعبين

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك حقيقة العروض لرحيل لاعبي الفريق ووجه رسالة للاعبين والجماهير قبل استئناف بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك الآن لمواجهة غزل المحلة السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أفي البداية بارك لشعب مصر والقيادات على هذا الانتصار الرائع أمام ألمانيا، إنه أمر يشعرنا جميعا بالفخر. الفريق الجماعي الأول في تاريخ مصر الذي يصل لنصف النهائي. لدينا ثلاثة منتخبات قوية بين الشباب والفريق الأول".

وأضاف "فخورون بكل اللاعبين عموما وبلاعبي الزمالك المتواجدين حاليا مع الفريق أو الذين رحلوا للاحتراف، دور الزمالك هو دعم المنتخب بأفضل اللاعبين. نطمح في الفوز بميدالية".

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وبسؤاله عن توقيع كريم هنداوي لنادي الزمالك، قال: "هنداوي وقع للزمالك بالفعل، سيكون حارسنا في الموسم المقبل".

ومن اليد لكرة القدم، قال حسين لبيب عن أقاويل رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك: "الكل يتحدث عن لاعبينا، إذا كانت كل هذه الأقاويل صحيحة فلن يبقى في الفريق إلا 3 أو 4 لاعبين فقط".

وتابع "هذه الأقاويل لا تحدث إلا عن الزمالك فقط، أؤكد مرة أخرى بأن نادي الزمالك لا يتعامل مع أي وكيل أو وسيط. التعامل يكون من خلالي مع فاروق جعفر وحسين السيد والمدير الفني، اتفقنا ألا نعلن أي شيء ولا نتحدث مع أي نادي أو لاعب إلا بعد نهاية بطولة الدوري".

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وواصل "نحن نلعب لأجل الفوز ببطولة الدوري فالتفاوض سيكون ضد مصلحة النادي في هذه المرحلة، لدينا لاعبين مميزين هم الأفضل في مصر فلماذا نتحدث عن البيع والشراء الآن؟".

واستكمل "أثق بأن هؤلاء اللاعبين هم الأفضل في الكرة المصرية، منذ البداية تحدثننا عن أن هدقفنا هو التجديد للعناصر المهمة ثم ندعم ببعض اللاعبين حسب حاجة الفريق ووجهة نظر الجهاز الفني".

ووجه حسين لبيب رسالة للاعبي الزمالك قال فيها: "يتبقى أمامنا 7 مباريات بمثابة النهائيات يجب أن نفوز فيها، لابد أن نركز في الملعب فقط وليس أي شيء خارجه وننفذ تعليمات الجهاز الفني. زرت الفريق أكثر من مرة ولديهم إصرار كبير على الفوز بالبطولة".

وواصل برسالة إلى الجماهير "لا تسمعوا إلى أي إشاعات او أقاويل الآن، الجميع يرى أن النادي متحد مع رموزه وجماهيره والبعض يرغب في التفرقة. لم نحصل على الدوري منذ فترة طويلة وهدفنا الآن الفوز به".

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