نور الدين يدير لقاء دجلة والأهلي.. وجريشة لمواجهة بيراميدز والإسماعيلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة وادي دجلة والأهلي إلى إبراهيم نور الدين.

ويلعب وادي دجلة ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

ويساعد نور الدين في المباراة كل من سمير جمال ومحمد عبد المجيد، وعصام بكر حكما رابعا.

والثنائي محمود بسيوني ومحمد يوسف للفيديو.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

أما مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 25 للدوري يتولى إدارتها جهاد جريشة.

ويعاونه كل من تحسين أبو السادات ونور سعيد، وعلاء هاشم حكما رابعا.

والثنائي محمد سلامة وسعيد حمزة للفيديو.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.