قائمة بيراميدز - عودة مهدي سليمان من جديد.. وغياب ثلاثي الأولمبي

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 20:48

كتب : عاطف شادي

بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.
القائمة شهدت غياب إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة

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خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي

ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة.
بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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