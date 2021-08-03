قائمة بيراميدز - عودة مهدي سليمان من جديد.. وغياب ثلاثي الأولمبي

ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة.