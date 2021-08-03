سكاي: جيمس رودريجيز في طريقه للرحيل عن إيفرتون.. هل يكمل المجموعة بالكالتشيو؟

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الكولومبي جيمس رودريجيز نجم إيفرتون الإنجليزي عن فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك إذا أتى العرض المناسب بالنسبة للنادي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" اإنجليزية، فإن كل شيء بدأ برحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق، عائدا إلى تدريب ريال مدريد الإسباني في ولاية ثانية.

وكان رودريجيز البالغ من العمر 30 عاماً قد تعاقد مع إيفرتون في صفقة انتقال حر خلال سوق صيف العام الماضي 2020، ليجتمع مع أنشيلوتي للمرة الثالثة، بعد ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني.

ووقع جيمس عقداً مدته عامين مع خيار تمديده لعام ثالث، وبات صاحب أعلى راتب في صفوف التوفيز.

ولكن بعد رحيل أنشيلوتي ظهرت بوادر عدم الاستقرار على الساحة، حيث تحدث عن حاجته "للعب في مكان يريده" الأسبوع الماضي.

وقال رودريجيز عبر تويتش: "سأحب اللعب في أي مكان يريدني، لقد لعبت في مختلف الدوريات، ما ينقصني هو الدوري الإيطالي، وقد يكون خياراً جيداً".

ويأمل إيفرتون في إجراء المزيد من الصفقات قبل نهاية ميركاتو الصيف، وإن رحل الكولومبي، سيسهل هذا كثيراً في توفير الأموال والراتب لخيارات المدرب الجديد رافا بينيتيز.

رغم ذلك لا يوجد تأكيدات، ولا يزال من المنتظر أن يلعب جيمس آخر مباريات الفترة التحضيرية مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد في أولد ترافورد.

يذكر أن رودريجيز هداف كأس العالم 2014 قد لعب في الدوري البرتغالي مع بورتو، ثم الفرنسي مع موناكو، والإسباني والألماني مع ريال مدريد وبايرن ميونخ على الترتيب وأخيراً البريميرليج مع إيفرتون.