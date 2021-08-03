بانون يغيب عن الأهلي أمام دجلة

تأكد غياب بدر بانون مدافع الأهلي عن مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الأربعاء بسبب الإصابة.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن آخر تطورات حالة المدافع المغربي، وأكد أنه خضع لمسحة طبية رفقة زميله أيمن أشرف، بعدما ظهرت أعراض نزلة البرد على الثنائي أمس الإثنين.

وأوضح أبو عبلة أن حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير، وحصل بانون على راحة من تدريبات الفريق الجماعية، على أن يتم إعادة تقييم حالته بعد مباراة وادي دجلة.

كما يغيب أيمن أشرف عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام أسوان.

وخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل المران الجماعي اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.