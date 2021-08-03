بعد عودة المنتخب الأولمبي.. غياب الشناوي وطاهر عن مران الأهلي وظهور أكرم وصلاح

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 18:43

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي مع منتخب مصر أمام إسبانيا

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي عن مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد الشناوي من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمس الإثنين، رفقة باقي اللاعبين.

وظهر في مران الأهلي ثلاثي المنتخب الأولمبي أكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد رمضان "بيكهام" من أجل خوض تدريبات تأهيلية.

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بينما غاب الثلاثي الآخر محمد الشناوي وطاهر محمد وناصر ماهر.

وودع منتخب مصر لكرة القدم أولمبياد طوكيو 2020 من دور الـ8 بالخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

محمد الشناوي الأهلي
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