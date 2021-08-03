تقرير: ليفربول يستعد لمنح صلاح الراتب الأعلى في تاريخ النادي

يستعد نادي ليفربول للتفاوض مع لاعبه المصري محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023.

وبحسب "ليفربول إيكو" فإن نادي ليفربول يستعد ليجعل محمد صلاح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ النادي.

التقرير أشار إلى أن راتب صلاح سيتخطى الـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بقدر جيد تقديرا لأهمية محمد صلاح مع ليفربول في المواسم الماضية.

الأمر ذاته سيتكرر عندما يفكر ليفربول في تجديد تعاقده مع مدافعه الهولندي فيرجل فان دايك.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقده مع ترينت ألكساندر آرنولد لمدة 4 سنوات وفابينيو لمدة 5 سنوات.

صلاح شارك مع ليفربول في 203 مباراة سجل خلالها 125 هدفا وصنع 47 آخرين.

ويستعد ليفربول لافتتاح مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نورويتش 14 أغسطس.

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