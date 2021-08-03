أولمبياد طوكيو 2020 - ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ 19 في التصفيات

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

هانا هيكل - ليلي علي - سباحة توقيعية - طوكيو 2020

فقد الثنائي المصري المكون من ليلي علي وهنا هيكل في السباحة التوقيعية حظوظه في التأهل للنهائي بعدما احتل المركز الـ 19.

أنهى الثنائي المصري هنا هيكل وليلى علي الجزء الأول من المنافسات التمهيدية في المركز الـ20 من أصل 22. (طالع التفاصيل)

ويتأهل أول 12 فقط إلى النهائي من أصل 22 ثنائي.

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أنهى الثنائي المصري ليلى علي وهنا هيكل منافسات سباحة توقيعية فني بحصد تقييم 77.86 نقطة وأصبح إجمالي الثنائي المصري 156.76

وتصدر ثنائي اللجنة الروسية الترتيب بتقييم 97.10 نقطة بمجموع نقاط 195.00 نقطة.

ليصبح الفارق بين الثنائي المصري في المركز الـ 19 والروسي المتصدر 38.24 نقطة.

فيما كان الفارق بين الثنائي المصري والمركز الـ 12 آخر المراكز المؤهلة للنهائي والذي احتله ثنائي المكسيك 16.3 نقطة.

أولمبياد طوكيو 2020 سباحة توقيعية ليلي علي هنا هيكل
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