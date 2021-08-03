أولمبياد طوكيو 2020 - ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ 19 في التصفيات

فقد الثنائي المصري المكون من ليلي علي وهنا هيكل في السباحة التوقيعية حظوظه في التأهل للنهائي بعدما احتل المركز الـ 19.

أنهى الثنائي المصري هنا هيكل وليلى علي الجزء الأول من المنافسات التمهيدية في المركز الـ20 من أصل 22. (طالع التفاصيل)

ويتأهل أول 12 فقط إلى النهائي من أصل 22 ثنائي.

أنهى الثنائي المصري ليلى علي وهنا هيكل منافسات سباحة توقيعية فني بحصد تقييم 77.86 نقطة وأصبح إجمالي الثنائي المصري 156.76

وتصدر ثنائي اللجنة الروسية الترتيب بتقييم 97.10 نقطة بمجموع نقاط 195.00 نقطة.

ليصبح الفارق بين الثنائي المصري في المركز الـ 19 والروسي المتصدر 38.24 نقطة.

فيما كان الفارق بين الثنائي المصري والمركز الـ 12 آخر المراكز المؤهلة للنهائي والذي احتله ثنائي المكسيك 16.3 نقطة.