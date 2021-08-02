أولمبياد طوكيو 2020- ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ20 بعد نهاية الجزء الأول من المنافسات
الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 14:43
كتب : FilGoal
أنهى الثنائي المصري هنا هيكل وليلى علي الجزء الأول من المنافسات التمهيدية في المركز الـ20 من أصل 22.
وأقيمت اليوم منافسات السباحة التوقيعية الحرة بمشاركة 22 منتخبا.
وحصل الثنائي المصري على تقييم 78.900 ليتفوق على جنوب إفريقيا وأستراليا فقط في الترتيب.
وتقام منافسات السباحة التوقيعية الفنية غدا في تمام الساعة 12:30 ظهرا.
ويتأهل أفضل 12 منتخبا في المنافستين معا للدور النهائي.
مصرشاركت في دورة ريو دي جانيرو بالثنائي دارا حسانين وسامية أحمد واحتلوا المركز الـ23 من أصل 24 منتخبا مشاركا في المسابقة.
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