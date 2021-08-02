مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ديانج يريد الانتقال إلى جالاتا سراي.. ورسالة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 21:16

كتب : محمد عبد العظيم

أليو ديانج جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يرغب أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في موافقة ناديه على عرض جالاتا سراي للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "ديانج يحاول إقناع الأهلي بتخفيض طلباتهم المادية من جالاتا سراي للموافقة على احترافه".

وواصل "ديانج يرى أن الاحتراف في أوروبا فرصة كبيرة لن تعوض ويريد استغلالها".

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وشدد "نشكر إدارة التعاقدات في الأهلي وأمير توفيق على تفهمهم لرغبة ديانج في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

وأتم "لو الأهلي وافق على عرض جالاتا سراي فسوف تتم الصفقة بشكل كبير بنهاية الأسبوع الجاري".

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن وجود عرض من جالاتا سراي لضم ديانج مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار مع نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب المالي مستقبلا. (طالع التفاصيل)

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما شارك مع الأهلي الموسم الجاري في 44 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع أربعة.

وإجمالا شارك ديانج مع الأهلي في 85 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع سبعة.

وتوج ديانج مع الأهلي بلقب الدوري مرة واحدة ومثله لكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، كما ظفر معه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وينشط جالاتا سراي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه ضم كل من ساشا بوي من رين وباريس يلماز من أنقرة كيشرونجوجو وأليكساندرو سيكالدو من كرايوفا الروماني وبيركان كوتلو من ألانيا سبور وباتريك فان أنهولت من كريستال بالاس.

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