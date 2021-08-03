خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسوني مقابل 14 مليون جنيه

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

ميكيسوني

علم FilGoal.com أن الأهلي أتم التعاقد مع الجناح لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني.

وحصل الأهلي على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما مقابل 14 مليون جنيه (900 ألف دولار) بعقد يمتد إلى 2025.

وسيدفع الأهلي 500 ألف دولار نقدا والباقي على أقساط.

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وكان الأهلي يفاوض سيمبا للحصول على ميكيسوني ويسعى للظفر بخدمات نكوسينجيفيل نجكوبو لاعب كايزر تشيفز.

وخاض ميكيسوني مع سيمبا كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان ميكيسوني هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

وليحصل ميكيسوني على مكان في قائمة الأهلي لابد أن يستغني الفريق عن لاعب أجنبي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق تلقى عروضا خليجية. (التفاصيل)

بينما المالي أليو ديانج لاعب الوسط يريده جالاتا سراي التركي. (التفاصيل)

ميكيسوني الأهلي
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