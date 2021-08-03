لاعب ليفربول: كنت أعتقد أنني الأفضل في تنس الطاولة حتى رأيت صلاح

ظن لايتون كلاركسون لاعب وسط ليفربول أنه الأفضل في لعبة تنس الطاولة بصفوف فريقه، قبل أن يواجه النجم المصري محمد صلاح.

لإضفاء جو ترفيهي على معسكر ليفربول للموسم الجديد، ينظم الفريق بطولة لفرق تنس الطاولة، تحدد القرعة من سيلعب مع من.

وقال كلاركسون في تصريحات لموقع ناديه: "كنت أعتقد إنني الأفضل في تنس الطاولة ويمكنني التغلب على أي شخص".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا "لكن صلاح في مستوى مختلف، إنه يلعب في الدوري الخاص به".

وتابع "هناك 6 لاعبين يجيدون لعبة تنس الطاولة في صفوف ليفربول، أعتقد انني في المركز الرابع".

وأكمل "لعبت ضد ترينت ألكسندر أرنولد وهزمني، قبل أن يواجه صلاح ويتعرض للهزيمة ويكسر مضربه غضبا".

ويرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق هو الأفضل في لعبة تنس الطاولة، التي سيتنافس فيها أعضاء الفريق خلال معسكرهم الإعدادي للموسم المقبل.

وبالحديث عن ذلك، قال الألماني إنه قد يراهن على صلاح لو أتيح له ذلك.

وقال كلوب في حواره مع الموقع الرسمي لليفربول "لا أتذكر مثل هذه الأمور (أي لاعب هو الأفضل في اللعبة)، لكن بنسبة 100% لست أنا".

وواصل "أعتقد أنه صلاح في أغلب الوقت، لو أنني محق في ذلك، لعب مع أليكس أوكسليد تشامبرلين العام الماضي".

وأضاف "عليك أن تكون محظوظا في القرعة. لو تلعب جيدا وأوقعتك القرعة مع عضو في الطاقم الفني، فليس لديك فرصة إطلاقا".

واستمر "الأولاد يجيدون اللعبة، الشيء الجيد في البطولة أنك تساند زميلك طوال المسابقة".

تعادل ليفربول بهدف لمثله أمام فاكير إنسبروك وشتوتجارت وديا ثم هزم ماينز بهدف وخسر بنتيجة 4-3 ضد هيرتا برلين.

وسيلعب خامس مبارياته الإعدادية للموسم الجديد يوم الأحد 8 أغسطس ضد أتلتيك بلباو.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم المقبل للدوري بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس.