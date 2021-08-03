يونايتد يكشف: هندرسون أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع.. وغيابه مستمر

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

دين هندرسون

أكد نادي مانشستر يونايتد أن حارسه دين هندرسون سيغيب عن معسكر الفريق في اسكتلندا هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد النادي عبر موقعه: "سيغيب دين هندرسون عن معسكر الفريق التدريبي في اسكتلندا، حيث يستكمل رحلة التعافي من آثار فيروس كورونا الذي تأكدت إصابته به قبل 3 أسابيع".

ومن المتوقع أن يعود الحارس الذي شارك في 26 مباراة مع يونايتد في الموسم الماضي إلى تدريبات الشياطين الحمر قريبا، حسب بيان يونايتد.

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دين هندرسون انسحب من معسكر المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق بطولة يورو 2020 بداعي الإصابة، ولكنه تعافى من إصابته الأسبوع الماضي.

من جهته، التحق الحارس ديفيد دي خيا بزملائه في معسكر الفريق باسكتلندا، لينضم إلى الحارسين توم هيتون ولي جرانت في التدريبات.

مانشستر يونايتد سيفتتح الموسم الجديد باستضافة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 14 أغسطس الجاري.

دين هندرسون مانشستر يونايتد
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