أولمبياد طوكيو 2020 - الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نصف نهائي اليد

حجزت الدنمارك مقعدها في نصف النهائي منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على النرويجي 25-31.

وسيضرب بطل العالم موعدا مع إسبانيا والتي تفوقت في ربع النهائي على السويد بنتيجة 34-33.

في مباراة الدنمارك، تفوق أبطال العالم في الشوط الأول بنتيجة 13-12، وفي الشوط الثاني وسع الدنمارك تفوقه لينتهي بنتيجة 18-13، وتتفوق الدنمارك بفارق 6 أهداف.

ميكيل هانسن هداف البطولة أنهى المباراة بتسجيل 8 أهداف من 12 تسديدة بالتساوي مع زميله جاكوب هولم الذي سجل أهدافه من 10 تسديدات.

وفي مباراة السويد وإسبانيا، قلب اللاروخا تأخره في الشوط الأول بنتيجة 20-18، وفي الشوط الثاني فازت إسبانيا في الثواني الأخيرة بنتيجة 16-13 ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

سجل للسويد هامبوس واني 10 أهداف من 12 تسديدة، فيما كان أليكس جوميز الأكثر تهديفا لإسبانيا بتسجيل 8 أهداف من 8 محاولات.

وسيلتقي منتخبا الدنمارك وإسبانيا يوم الخميس المقبل في ثاني مباريات نصف النهائي والذي لم يتحدد موعدها بعد.

وتختتم مباريات ربع النهائي بلقاء يجمع مصر وألمانيا على البطاقة الأخيرة المؤهلة لنصف النهائي.

وسيلتقي الفائز مع فرنسا التي تفوقت بسهولة على البحرين. (طالع التفاصيل)