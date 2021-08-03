أولمبياد طوكيو 2020 - فرنسا تهزم البحرين بفارق 14 هدفا وتنتظر الفائز من مواجهة مصر في نصف النهائي

نجح منتخب فرنسا لرجال اليد في تحقيق فوزا سهلا والتأهل لنصف النهائي في انتظار الفائز من مواجهة مصر وألمانيا.

وتغلب منتخب فرنسا على البحرين بنتيجة 42-28 في أولى مباريات ربع النهائي.

وقدّم منتخب البحرين أداءا رائعا في البداية قبل أن تتفوق خبرة الديوك الفرنسية في النصف الثاني من الشوط الأول.

وأنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متفوقا بنتيجة 21-14 قبل أن يحقق النتيجة ذاتها في الشوط الثاني.

وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي وينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين مصر وألمانيا.

وتواجه مصر منتخب ألمانيا في الثانية إلا ربع من ظهر اليوم الثلاثاء في ختام مباريات ربع النهائي.