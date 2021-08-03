أولمبياد طوكيو 2020 - فرنسا تهزم البحرين بفارق 14 هدفا وتنتظر الفائز من مواجهة مصر في نصف النهائي

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 04:12

كتب : محمد سمير

منتخب فرنسا لليد

نجح منتخب فرنسا لرجال اليد في تحقيق فوزا سهلا والتأهل لنصف النهائي في انتظار الفائز من مواجهة مصر وألمانيا.

وتغلب منتخب فرنسا على البحرين بنتيجة 42-28 في أولى مباريات ربع النهائي.

وقدّم منتخب البحرين أداءا رائعا في البداية قبل أن تتفوق خبرة الديوك الفرنسية في النصف الثاني من الشوط الأول.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – بايلز تنافس في نهائي عارضة التوازن أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي: حققت حلمي.. برشم منحني شحنة قوية مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – مهاب التاريخي إلى نهائي الغطس أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الثلاثاء.. اليد لصناعة التاريخ وآمال المصارعة

وأنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متفوقا بنتيجة 21-14 قبل أن يحقق النتيجة ذاتها في الشوط الثاني.

وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي وينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين مصر وألمانيا.

وتواجه مصر منتخب ألمانيا في الثانية إلا ربع من ظهر اليوم الثلاثاء في ختام مباريات ربع النهائي.

طوكيو 2020 فرنسا البحرين كرة يد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو - مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس 14 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - فرنسا تهزم البحرين بفارق 14 هدفا وتنتظر الفائز من مواجهة مصر في نصف النهائي 42 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – بايلز تنافس في نهائي عارضة التوازن 3 ساعة | طوكيو 2020
لابورتا: تراودني أحلام سعيدة كلما فكرت في ميسي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – بداية عظيمة لـ يوم مصر بوصول مهاب مهيمن لنهائي الغطس 3 ساعة | طوكيو 2020
مواعيد مباريات الثلاثاء 3 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى ألمانيا ونصف نهائي الأولمبياد 3 ساعة | طوكيو 2020
لاعبة رفع أثقال تكشف كواليس مثيرة في قضية إيقاف الاتحاد: تم حرمان مصر من 3 ميداليات 3 ساعة | طوكيو 2020
رومانو: روميرو على أعتاب توتنام.. برشلونة لم يكن طرفا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك