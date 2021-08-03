أولمبياد طوكيو 2020 - من غلبه النعاس فاته الكثير.. فجر رائع للغطس والمصارعة المصرية

من غلبه النعاس في فجر الثلاثاء قد فاته الكثير، فجر رائع للرياضة المصرية بتأهل مهاب مهيمن لنهائي منافسات 3 متر سلم متحرك في الغطس، وتأهل محمد إبراهيم السيد "كيشو" ومحمد متولي لنصف نهائي المصارعة، وزن 67 كجم و87 كجم على الترتيب.

البداية مع مهيمن

البداية كانت مع مهاب مهيمن، الذي نجح في تحقيق إنجاز غائب منذ 73 عاما بوصوله إلى نهائي منافسات 3 متر سلم متحرك.

وتأهل مهاب مهيمن بعد حصده المركز الحادي عشر من أصل 18 متسابقا في نصف النهائي، ويتأهل أول 12 لاعبا للنهائي.

وحقق مهاب مهيمن إجمالي 408.85 نقطة ليحصد المركز الحادي عشر في الترتيب العام ويتأهل للنهائي.

تغيب مصر عن التواجد ضمن أفضل 12 غطاسا في الأولمبياد بمنافسات 3 متر سلم متحرك منذ 73 عاما وبالتحديد منذ دورة الألعاب الأولمبية 1948 التي أقيمت في لندن.

وشارك مهاب مهيمن في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لكن في منافسات 10 متر سلم ثابت وحقق وقتها المركز 28.

ويقام نهائي منافسات الغطس الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء بين 12 متسابقا للتنافس على الميداليات الثلاثة الأولى.

تألق المصارعة

بعد يومين مخيبين للمصارعة المصرية، كانت المفاجأة السارة مع محمد متولي وكيشو.

فقد نجح محمد متولي في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 87 كجم في المصارعة الرومانية بعد استسلام منافسه الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا.

وتقدم محمد متولي في الجولة الأولى 4-0 قبل أن يستسلم لاعب كوبا بعد حركة فنية رائعة من متولي.

ويواجه متولي، اللاعب المجري فيكتور لورينكز في نصف النهائي الساعة 11:35 ظهر اليوم الثلاثاء.

وضمن متولي اللعب على ميدالية وإذا تأهل لنهائي يحسم ميدالية بشكل رسمي لصالح مصر.

ونجح محمد متولي في تحقيق الانتصار الأول لمصر في المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2020 بإقصاء كيريل ماسكيفيتش وصيف أوروبا في ثمن النهائي.

وحول متولي تأخره في الجولة الأولى إلى فوز ساحق في الثانية ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وفاز متولي على ماسكيفيتش لاعب بيلاروسيا بنتيجة 9-1 بعدما انتهت الجولة الأولى بتقدم منافسه 1-0.

وكان ماسكيفيتش قد حقق وصافة بطولة أوربا للمصارعة الرومانية في العام الجاري.

أما كيشو، فتأهل إلى نصف نهائي منافسات تحت 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد الفوز على كارين أصلانيان لاعب أرمينيا في ربع النهائي.

وكان أصلانيان قد حصد خامس بطولة العالم في 2017 بينما حقق المركز 14 في نسخة 2019.

وانهى كيشو الجولة الأولى متقدما 7-2 مع إنذار للاعب الأرميني، وفي الجولة الثانية سجل الأرميني 5 نقاط متتالية ليتعادل في النتيجة لكن يفوز كيشو بأفضلية الإنذار.

ويواجه كيشو، اللاعب الأوكراني بارفيز ناسيبوف في نصف النهائي الساعة 11:25 صباحا.

نجح محمد إبراهيم كيشو في تحقيق انتصار مصري في منافسات وزن تحت 67 كجم ضمن فعاليات ثمن النهائي.

وتغلب كيشو على هانسو ريه لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وأنهى كيشو الجولة الأولى بنتيجة 6-0 قبل أن ينجح الكوري في العودة في الجولة الثانية لكن دون فائدة.

ويعتبر كيشو أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية إذ أنه المصنف الثاني في البطولة.

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