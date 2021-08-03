أولمبياد طوكيو 2020 - بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى نصف نهائي منافسات تحت 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد الفوز على كارين أصلانيان لاعب أرمينيا في ربع النهائي.

وكان أصلانيان قد حصد خامس بطولة العالم في 2017 بينما حقق المركز 14 في نسخة 2019.

وانهى كيشو الجولة الأولى متقدما 7-2 مع إنذار للاعب الأرميني، وفي الجولة الثانية سجل الأرميني 5 نقاط متتالية ليتعادل في النتيجة لكن يفوز كيشو بأفضلية الإنذار.

ويواجه كيشو، اللاعب الأوكراني بارفيز ناسيبوف في نصف النهائي الساعة 11:25 صباحا.

نجح محمد إبراهيم كيشو تحقيق انتصارا مصريا في منافسات وزن تحت 67 كجم ضمن فعاليات ثمن النهائي.

وتغلب كيشو على هانسو ريه لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وأنهى كيشو الجولة الأولى بنتيجة 6-0 قبل أن ينجح الكوري في العودة في الجولة الثانية لكن دون فائدة.

ويعتبر كيشو أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية إذ أنه المصنف الثاني في البطولة.

طالع مباشر يوم مصر الأولمبي من هنا

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا