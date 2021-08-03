أولمبياد طوكيو 2020 - متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

نجح محمد متولي في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 87 كجم في المصارعة الرومانية بعد استسلام منافسه الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا.

وتقدم محمد متولي في الجولة الأولى 4-0 قبل أن يستسلم لاعب كوبا بعد حركة فنية رائعة من متولي.

ويواجه متولي، اللاعب المجري فيكتور لورينكز في نصف النهائي الساعة 11:35 ظهر اليوم الثلاثاء.

وضمن متولي اللعب على ميدالية وإذا تأهل لنهائي يحسم ميدالية بشكل رسمي لصالح مصر.

ونجح محمد متولي في تحقيق الانتصار الأول لمصر في المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2020 بإقصاء كيريل ماسكيفيتش وصيف أوروبا في ثمن النهائي.

وحول متولي تأخره في الجولة الأولى إلى فوز ساحق في الثانية ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وفاز متولي على ماسكيفيتش لاعب بيلاروسيا بنتيجة 9-1 بعدما انتهت الجولة الأولى بتقدم منافسه 1-0.

وكان ماسكيفيتش قد حقق وصافة بطولة أوربا للمصارعة الرومانية في العام الجاري.

متولي يواجه الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا في ربع النهائي الساعة 5:33.

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