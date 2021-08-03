رومانو: روميرو على أعتاب توتنام.. برشلونة لم يكن طرفا

تشير العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي من الانتقال إلى توتنام هوتسبر الإنجليزي.

وأكد فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي والموثوق بأخبار الانتقالات، أن عرض توتنهام الرسمي الأخير وصل إلى 50 مليون يورو، ومن المنتظر أن توافق إدارة أتالانتا على هذا العرض في أقرب وقت ممكن.

ونفى رومانو وجود برشلونة الإسباني كطرف في هذا السباق من الأصل، حيث زعمت العديد من المصادر أن توتنام ينافس الفريق الكتالوني على هذه الصفقة.

على الناحية الأخرى أكد المصدر ذاته أن أتالانتا يقترب من الحصول على الدولي التركي ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس على سبيل الإعارة مع حق الشراء، تعويضاً لرحيل روميرو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن قيمة الصفقة تقدر بـ50 مليون يورو، و7 مليون يورو كإضافات، تنقسم إلى 5 مليون يورو كمكافآت مرتبطة بالأداء سهلة المنال، و2 مليون يورو إذا توج توتنام ببطولة.

ويقود هذه المفاوضات مدير توتنام الرياضي فابيو باراتيتشي، وهو المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الرجل نفسه الذي وافق على بيع روميرو من يوفي إلى أتالانتا الصيف الماضي.

وكان أتالانتا يطالب بالحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، وهو ما اقترب منه توتنام بالعرض الأخير، بعد أن بدأ هذه المفاوضات بـ40 مليون يورو + متغيرات.

وعاد روميرو إلى تدريبات أتالانتا في بداية هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن يجتمع مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني لمناقشة أمر رحيله، حيث سيغيب عن دوري أبطال أوروبا الذي تأهل له الفريق في آخر 3 مواسم على التوالي.

يذكر أن روميرو توج مؤخراً ببطولة كوبا أمريكا الغائبة عن الأرجنتين منذ 1993، وذلك بالفوز على البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف.