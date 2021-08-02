طولان: لم أطلب ضم مروان حمدي أو محسن.. من الصعب على إنبي جلب أيهما

قال حلمي طولان المدير الفني لإنبي إنه لم يطلب ضم مروان حمدي أو مروان محسن مهاجمي الزمالك والأهلي على التوالي.

وتحدث طولان لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم أطلب ضم أي من اللاعبين".

وواصل "مروان محسن لاعب كبير وأشركته حينما كان ناشئا في صفوف بتروجت".

واستدرك "لكن سعر أي لاعب مرتفع جدا وطلباتهم المادية ستكون مرتفعة وإمكانيات إنبي لا تسمح بإجراء مثل تلك الصفقات".

وأتم طولان "نفكر في حدود إمكانياتنا والصفقات التي نستطيع إبرامها".

وانضم مروان حمدي للزمالك قادما من مصر للمقاصة في شهر يناير الماضي بعقد يمتد لعام 2025.

فيما يمتد تعاقد مروان محسن مع الأهلي حتى عام 2023.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.