عقب تغيبه عن التدريبات.. توتنام ينوي معاقبة هاري كين‎‎

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 21:40

كتب : أحمد أباظة

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

أكدت تقارير صحفية أن توتنام هوتسبر الإنجليزي يعتزم معاقبة نجمه هاري كين بغرامة مالية عقب تغيبه عن حضور تدريبات الفترة التحضيرية صباح اليوم الإثنين.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وكان من المنتظر أن يعود كين اليوم إلى مركز تدريبات "هوتسبر واي" الخاص بالنادي لإجراء اختبار فيروس كورونا والانضمام إلى التدريبات، بعد حصوله على عطلة مدتها 3 أسابيع بنهاية يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي.

ولكن ما حدث اليوم هو أن كين قرر عدم الحضور، ليزيد الجدل الدائر حول مستقبله مع ديوك العاصمة لندن.

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وبحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية نقلاً عن وكالة PA للأنباء، فإن توتنام يدرس معاقبة قائده الثاني على هذا التصرف.

ومن المنتظر أن يغادر كين -28 عاماً- صفوف توتنام هذا الصيف، حيث يعتقد أنه يملك وعداً من إدارة النادي منذ العام الماضي، يضمن السماح له بالرحيل في سوق الانتقالات الجاري، بحثاً عن تحقيق البطولات.

ولكن على الناحية الأخرى، وفي ظل بقاء 3 أعوام في عقده، لا يبدو أن توتنام ينوي التخلي عن أهم لاعبيه، على الأقل ليس بسهولة.

موقف كين لا يزال معلقاً، حيث تظل وجهته المفضلة هي مانشستر سيتي، الذي ليس مستعداً لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للحصول عليه.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقترابه من التعاقد مع جاك جريليش نجم أستون فيلا مقابل 100 مليون، وهو ما سيقوض قدراته المالية أيضاً.

وقضى كين عطلته في جزيرة الباهاماس بعد حصوله على فضية يورو 2020 مع منتخب إنجلترا، حيث خسر النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وحصل نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام الجديد على تأكيدات من الإدارة بشأن بقاء كين والاعتماد عليه في خطط الموسم الجديد، إلا أن كين ينوي الضغط على النادي لإجباره على إطلاق سراحه.

هاري كين مانشستر سيتي توتنام
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