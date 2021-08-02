مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل عرض جالاتا سراي لضم ديانج

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج الأهلي الإنتاج الحربي

يرغب جالاتا سراي في الظفر بخدمات أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "جالاتا سراي قدم عرضا رسميا للأهلي لضم ديانج مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار".

وواصل "العرض تضمن حصول الأهلي على 20% من نسبة إعادة بيع ديانج مستقبلا".

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واستدرك "لكن الأهلي يتفاوض حاليا لتحسين المبلغ المعروض من الصفقة إلى جانب نسبة إعادة البيع، والحصول على أكبر قدر من المبلغ في القسط الأول للصفقة".

وينشط جالاتا سراي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه ضم كل من ساشا بوي من رين وباريس يلماز من أنقرة كيشرونجوجو وأليكساندرو سيكالدو من كرايوفا الروماني وبيركان كوتلو من ألانيا سبور وباتريك فان أنهولت من كريستال بالاس.

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما شارك مع الأهلي الموسم الجاري في 44 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع أربعة.

ديانج الأهلي جالاتا سراي
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